Румыния объяснила удар российского дрона работой украинской ПВО

Президент Румынии Никушор Дан посетил людей, пострадавших в результате попадания российского дрона в дом в городе Галац. Во время визита он сообщил новые подробности инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stirile ProTV .

По словам президента Румынии, дрон, упавший в Галаце, был частью группы из 43 российских беспилотников. Они были запущены с востока и пересекли воздушное пространство Украины, двигаясь примерно в 20-30 километрах к северу от реки Дунай.

"Когда беспилотники пролетали над территорией Украины, часть из них удалось сбить. Однако один дрон, который, скорее всего, был подбит над украинским городом Рени, изменил свою траекторию и направился в сторону румынского Галаца", - сказал Никушор Дан.

Отвечая на вопрос о том, изменил ли дрон курс случайно или в результате целенаправленного воздействия, он пояснил: беспилотник получил кинетическое поражение, что и стало причиной отклонения от маршрута и последующего падения.

Противодействие беспилотникам

По поводу запросов Румынии к НАТО на поставку средств противодействия дронам, Никушор Дан заявил, что это "сложный технический вопрос".

"В зависимости от оборудования, если вы просите сбить беспилотник с самолета, вы должны быть уверены, что траектория ракеты, которая сбивает беспилотник, не достигнет жилых домов и не нанесет значительного ущерба, а также не будет обстреливать территорию Украины с территории Румынии, поэтому условий много", - отметил он.

Советник президента Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что украинский президент Владимир Зеленский уже поговорил с румынским коллегой и в дополнительных комментариях нет необходимости.

"Только что говорил с президентом Румынии. Российский дрон ударил по жилому дому в Румынии, люди пострадали. Мы договорились с Никушором, что Украина поддержит Румынию в этой ситуации", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что команды обоих государств работают над тем, чтобы усилить защиту неба.

"Поддерживая друг друга сейчас мы делаем сильнее наши общие позиции", - отметил он.

Удар российского дрона по Румынии

Напомним, в ночь на 29 мая во время очередной атаки страны-агрессора на Украину один из вражеских дронов залетел на территорию Румынии и врезался в крышу многоэтажного дома в Галаце.

В результате удара возник пожар в квартире на 10-м этаже. Два человека получили травмы, им оказали помощь медики на месте.