Румунія звернулася до НАТО за допомогою після удару дрона РФ

Румунія офіційно звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після того, як російський безпілотник впав на житловий будинок у місті Галац.
Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.
Як написало видання, російський дрон увійшов у повітряний простір Румунії в ніч на п'ятницю, 29 травня, і врізався у дах багатоквартирного будинку в Галаці, поблизу кордону з Україною.
Внаслідок інциденту спалахнула пожежа, двоє людей дістали незначні поранення. За даними Міноборони Румунії, безпілотник перетнув український повітряний простір, де РФ атакувала цивільні об'єкти.
Глава МЗС назвала подію "неприйнятним і відвертим порушенням нашого повітряного простору". Вона зазначила, що головнокомандувач НАТО генерал Алексус Грінкевич підтримав попередні пропозиції Бухареста щодо переміщення військової техніки, і тепер Румунія просить прискорити ці поставки.
Застосовувати статтю 4 договору НАТО про термінові консультації країна наразі не планує.
"У нас є підтвердження, що це російський безпілотник", - наголосила Оана Тойу.
Під час інциденту в повітря піднімали два винищувачі F-16, проте дрон не збили, оскільки загроза виникла над населеним пунктом.
Альянс наразі оцінює можливості оптимізації румунських систем ППО, що може включати передачу вітчизняної системи боротьби з БПЛА MEROPS під командування НАТО.
Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан уточнив, що у партнерів просять, зокрема, спеціалізовані радари для виявлення маловисотних цілей.
Окрім військових запитів, Бухарест вдався до жорстких дипломатичних кроків - МЗС викликало посла Росії в Бухаресті, Румунія закриває генеральне консульство РФ у місті Констанца, генерального консула Росії буде вислано з країни.
Рішення підтвердив і президент Румунії Нікусор Дан.
У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова вже встигла пригрозити Бухаресту "відповіддю", а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв цинічно заявив, що країнам ЄС "потрібно замовкнути з цього питання".
Водночас у ЄС висловили обурення інцидентом - президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресія РФ "перетнула ще одну межу".
Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час масованої атаки Росії по Одеській області повітряний простір Румунії перетнув ворожий безпілотник. Він влучив у житловий будинок у місті Галац, внаслідок чого спалахнула пожежа, а щонайменше двоє людей отримали поранення. Влада країни заздалегідь попереджала про загрозу падіння уламків.
Пізніше президент країни Нікушор Дан повідомив нові подробиці інциденту під час відвідин постраждалих цивільних мешканців. Тоді Румунія пояснила удар російського дрона тим, що він був частиною великої групи з 43 безпілотників, які рухалися вздовж річки Дунай.
Через атаку Бухарест вдався до радикальних дій та запровадив санкції проти дипломатів РФ. Зокрема, Румунія оголосила про "найжорсткішу відповідь", яка передбачає повне закриття російського консульства в Констанці та видворення консула з країни.