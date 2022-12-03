Румыния начала экспортировать газ в Молдову

Румыния начала поставлять газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены-Кишинев. Таким образом молдавские власти хотят уменьшить зависимость от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

“Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа по направлению Румыния-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально”, - приводит издание слова представителей компании Transgaz.

Стоит заметить, что строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев началось в 2013 году. Его планировали запустить еще в 2020 году, но он заработал только сейчас, поскольку недостроенной оставалась ветка Унгены-Кишинев.

Цель строительства газопровода - присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской, чтобы уменьшить зависимость Молдовы от импорта газа из РФ.