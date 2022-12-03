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Румыния начала экспортировать газ в Молдову

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Суббота 03 декабря 2022 17:23
Румыния начала экспортировать газ в Молдову Иллюстративное фото: Румыния начала экспортировать газ в Молдову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Румыния начала поставлять газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены-Кишинев. Таким образом молдавские власти хотят уменьшить зависимость от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

“Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа по направлению Румыния-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально”, - приводит издание слова представителей компании Transgaz.

Стоит заметить, что строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев началось в 2013 году. Его планировали запустить еще в 2020 году, но он заработал только сейчас, поскольку недостроенной оставалась ветка Унгены-Кишинев.

Цель строительства газопровода - присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской, чтобы уменьшить зависимость Молдовы от импорта газа из РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в ноябре “Газпром" подтвердил поставку Молдове 5,7 млн ​​кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз поможет Молдове с поставками природного газа.

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