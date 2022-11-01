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"Газпром" на 50% сократил поставки газа в Молдову

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Молдова, Вторник 01 ноября 2022 09:59
"Газпром" на 50% сократил поставки газа в Молдову Фото: "Газпром" на 50% сократил поставки газа в Молдову (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На ноябрь российский "Газпром" подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн ​​кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину.

Спину отметил, что поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.

Стоит отметить, что газ используется, в частности, для производства электроэнергии, основной производитель - Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.

Министр отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно. "Просим продолжать национальные сбережения. У нас много хороших примеров, но я уверен, что еще есть место для ответственности", - обратился он к гражданам.

Спину подчеркнул, что 1 ноября дефицит электроэнергии составит около 4070 МВт/час.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что 31 октября на севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов в Наславче.

Также мы писали, что Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии во время кризиса. Людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах.

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Газпром Российская Федерация Молдова
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