ЕС поможет Молдове с поставками газа и электроэнергии
Европейская комиссия поможет Молдове с поставками природного газа и электроэнергии в преддверии зимы.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
"Хороший разговор с Президентом Молдовы Майей Санду. Мы обсуждали ужасную энергетическую ситуацию в Молдове. Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдове удовлетворить ее неотложные потребности в газе и электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также по словам фон дер Ляйен, в середине следующей недели она посетит Кишинев с официальным визитом.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе. Общая сумма помощи составит 18 млрд евро.
Также мы писали, что российский "Газпром" подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.