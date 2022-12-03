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Румунія почала експортувати газ до Молдови

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Субота 03 грудня 2022 17:23
Румунія почала експортувати газ до Молдови Ілюстративне фото: Румунія почала експортувати газ до Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Румунія почала постачати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени-Кишинів. Таким чином молдавська влада хоче зменшити залежність від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

“Сьогодні о 13:00 розпочалося транспортування газу у напрямку Румунія-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубічних метрів. Компресор працює нормально”, - наводить видання слова представників компанії Transgaz.

Варто зауважити, що будівництво газопроводу Яси-Унгени-Кишинів розпочалося у 2013 році. Його планували запустити ще у 2020 році, але він запрацював тільки зараз, оскільки недобудованою залишалася гілка Унгени-Кишинів.

Мета будівництва газопроводу - приєднати молдавську газотранспортну систему до румунської та європейської, щоб зменшити залежність Молдови від імпорту газу з РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в листопаді "Газпром" підтвердив постачання Молдові 5,7 млн. кубометрів газу на добу, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Пізніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла, що Євросоюз допоможе Молдові з постачанням природного газу.

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