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Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся до конца года

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Четверг 17 августа 2023 15:23
Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся до конца года Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина до октября не выполнит все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о членстве в ЕС все равно начнутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС".

"В октябре мы не услышим, что все семь требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы", - сказала Стефанишина.

Однако она уверена, что до октября Украина примет "все согласованные законодательные и институционные изменения".

Вице-премьер-министр отметила, что во время выполнения некоторых реформ, в частности антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например полноценное выполнение антикоррупционной программы".

"Наша задача - чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров - ред.)", - добавила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, еще в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной был поставлен ряд условий для членства.

Официальные представители Украины уже несколько раз отмечали, что рассчитывают на начало переговоров по вступлению в Евросоюз в этом году. Для этого наша страна должна провести несколько реформ.

Еще в июне еврокомиссар Оливер Вархей рассказал, что наша страна выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Недавно сообщалось, что Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, вероятно, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной.

Подробнее о европейской интеграции Украины читайте в материале РБК-Украина.

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