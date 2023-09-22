Глава Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС: сроки зависят от Киева

Сроки вступления Украины в Европейский союз зависит от того, когда она сама будет готова.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Washington Post.

"Это (вступление в ЕС, - ред.) зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Конечно, существуют критерии судебной системы, верховенства закона, экономической готовности. Существует целый набор критериев, которые должны быть выполнены для присоединения к единому рынку и ЕС", - заявила она.

Глава Еврокомиссии добавила, что не может назвать сроки вступления Украины в ЕС, поскольку это зависит от скорости реформ.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Теперь Киев должен выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров о присоединении Украины к ЕС в октябре.

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