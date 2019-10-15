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Відносна більшість українців підтримують співпрацю з МВФ

Новини » Економіка    15.10.2019 - 11:40
Відносна більшість українців підтримують співпрацю з МВФ
Фото: колаж (РБК-Україна)

Співпраця з МВФ швидше корисна, ніж шкідлива, вважають громадяни

Відносна більшість (44%) українців з тій чи іншій ступенем впевненості вважають, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) корисна для країни, 37% - що шкідлива. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому 18% не змогли відповісти на питання про співпрацю України з МВФ.

Відносна більшість українців підтримують співпрацю з МВФkiis.com.ua

КМІС провів опитування методом CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 жовтня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. В ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжено в найближчі тижні.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України.

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