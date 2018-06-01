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Керівник "РИА Новости Украина" заявив про відмову від українського громадянства

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 13:42
Фото: Кирило Вишинський (facebook.сом/Кирило Вишинський)
Фото: Кирило Вишинський (facebook.сом/Кирило Вишинський)

Вишинський звернувся до президента Росії за захистом

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання Апеляційного суду у Херсоні заявив, що виходить з українського громадянства. Про це повідомляє "Громадське".

Крім того, Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом.

"Я звертаюся до президента Порошенко, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе громадянином Росії. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив Вишинський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатор РФ Людмила Нарусова заявила, що звернеться у відповідні російські відомства з пропозицією обміняти незаконно утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова на обвинуваченого в державній зраді Вишинського.

Зазначимо, у Києві 15 травня співробітники СБУ затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. У той же день Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії.

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Теги публікації: Херсон, СМИ, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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