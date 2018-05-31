Российский сенатор предлагает обменять Сенцова на Вышинского

По словам сенатора, заключенный не планирует прекращать голодовку

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением обменять незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова на обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Или мы можем поставить вопрос о применении формулы "всех на всех", которая действует при обмене пленными на Донбассе", - добавила политик.

В четверг Нарусова общалась с Сенцовым по видеосвязи. По словам сенатора, заключенный не планирует прекращать голодовку.

"Внешний вид у него изможденный, но глаза горят", - добавила она.

Нарусова отметила, что намерена добиваться ускоренной процедуры рассмотрения дела Сенцова в ЕСПЧ, ссылаясь на состояние здоровья заключенного.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Сенцова на Вышинского никто не инициировал