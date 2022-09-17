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В Одесі біля пірсу перехожі знайшли вибухонебезпечні предмети

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Одеса, Субота 17 вересня 2022 12:05
В Одесі біля пірсу перехожі знайшли вибухонебезпечні предмети Фото: в Одесі біля пірсу перехожі знайшли вибухонебезпечні предмети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У п’ятницю, 16 вересня, в Одесі у моря знайшли вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Одеської області у суботу, 17 вересня.

"Вчора вдень у Київському районі біля пірсу у воді було знайдено вибухонебезпечні предмети. Патрульні поліцейські огородили місце знахідки та надавали допомогу в роботі спеціалістів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Одеській області силами оборони України було виявлено та знешкоджено чергову морську дрейфуючу міну.

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