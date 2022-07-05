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Київ і Чернігів з'єднали тимчасовою переправою через Десну: кому по ній можна їхати

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 04:22
Київ і Чернігів з'єднали тимчасовою переправою через Десну: кому по ній можна їхати Фото: Київ і Чернігів з'єднали тимчасовою переправою через Десну (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

На трасі Київ-Чернігів відкрили понтонну переправу через річку Десна. Тимчасовий міст розрахований на транспорт вагою до 10 тонн. Новий логістичний маршрут дозволить розвантажити існуючі транспортні коридори між двома містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.

Працювати переправа буде з 5: 00 до 21: 00. Орієнтовно раз на тиждень проїзд закриватиметься на регламентні роботи. Для великовагових і великогабаритних транспортних засобів сполучення Чернігів-Київ як і раніше буде здійснюватися по дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

В Укравтодорі також повідомили, що у зв'язку з руйнуванням двох великих мостів через річку Десна біля Чернігова тривалий час пряме найкоротше сполучення з Києвом було розірвано. Перший міст на об'їзній Чернігова був підірваний наприкінці лютого для стримування наступу окупаційних військ. Другий міст на під'їзді до Чернігова в кінці березня був зруйнований в результаті ворожого авіабомбардування.

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

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