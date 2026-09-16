В Киеве ограничивают движение возле Гаванского моста: где вероятны пробки до конца года
Водителей и пассажиров предупредили о важных изменениях в Подольском районе Киева. Движение транспорта частично ограничивают неподалеку от Гаванского моста - на длительное время.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта частично ограничивают по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой в Подольском районе столицы:
- с 8 часов утра среды, 16 сентября;
- до четверга, 31 декабря 2026 года.
Что планируют делать специалисты в этот период
Жителям и гостям столицы объяснили, что в течение вышеуказанного периода времени специалисты планируют ремонтировать:
- эстакаду;
- прилегающий к ней съезд с Гаванского моста - на улице Набережно-Рыбальской.
Подчеркивается, что работы будут проводить поэтапно.
"Без полного перекрытия движения транспорта", - уточнили в КГГА.
Ограничение движения по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой до 31 декабря (схема: kyivcity.gov.ua)
Сообщается также, что в коммунальном предприятии:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Чем важен этот участок для водителей и пассажиров
В целом Набережно-Крещатицкая улица пролегает:
- от Почтовой площади (Подола);
- до Туровской и Набережно-Луговой улиц Киева.
Между тем Гаванский мост - это автомобильный мост, соединяющий Рыбальский остров (Набережно-Рыбальскую дорогу) с Подолом (Набережно-Крещатицкой улицей).
Его название связано именно с местоположением, ведь мост построен там, где Гавань соединяется с Днепром (он заменил старый вантовый мост, который закрыли из-за аварийного состояния).
Следовательно, в целом этот участок - очень важен для водителей. Любые ограничения там - существенно влияют на перераспределение транспортных потоков между разными районами Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.
Кроме того, мы объясняли, какие мосты столицы - самые аварийные.
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