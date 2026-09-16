В Киеве ограничивают движение возле Гаванского моста: где вероятны пробки до конца года

Водителей и пассажиров предупредили о важных изменениях в Подольском районе Киева. Движение транспорта частично ограничивают неподалеку от Гаванского моста - на длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта частично ограничивают по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой в Подольском районе столицы:

с 8 часов утра среды, 16 сентября;

до четверга, 31 декабря 2026 года.

Что планируют делать специалисты в этот период

Жителям и гостям столицы объяснили, что в течение вышеуказанного периода времени специалисты планируют ремонтировать:

эстакаду;

прилегающий к ней съезд с Гаванского моста - на улице Набережно-Рыбальской.

Подчеркивается, что работы будут проводить поэтапно.

"Без полного перекрытия движения транспорта", - уточнили в КГГА.

Ограничение движения по эстакаде вдоль улицы Набережно-Крещатицкой до 31 декабря (схема: kyivcity.gov.ua)

Сообщается также, что в коммунальном предприятии:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем важен этот участок для водителей и пассажиров

В целом Набережно-Крещатицкая улица пролегает:

от Почтовой площади (Подола);

до Туровской и Набережно-Луговой улиц Киева.

Между тем Гаванский мост - это автомобильный мост, соединяющий Рыбальский остров (Набережно-Рыбальскую дорогу) с Подолом (Набережно-Крещатицкой улицей).

Его название связано именно с местоположением, ведь мост построен там, где Гавань соединяется с Днепром (он заменил старый вантовый мост, который закрыли из-за аварийного состояния).

Следовательно, в целом этот участок - очень важен для водителей. Любые ограничения там - существенно влияют на перераспределение транспортных потоков между разными районами Киева.