Рубио будет выполнять ключевую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg

Как отмечает издание, через несколько часов после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о планах США управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро, над страной нависла неопределенность относительно того, что это означает и кто будет главным.

Путаницы добавило то, что Белый дом привел мало подробностей о том, что будет означать управление нефтедобывающей страной с населением около 30 миллионов человек.

Чиновник США заявил, что государственный секретарь Марко Рубио, который на протяжении всей своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой.

Bloomberg отмечает, что пока нет четко определенного плана по размещению американских войск или администрации в Венесуэле. Но Трамп дал понять, что он уделяет пристальное внимание нефтяной отрасли страны.

"По сути, Трамп пытается контролировать вице-президента Венесуэлы (Делси Родригес, - ред.) и людей вокруг нее с помощью кнута и пряника, чтобы достичь желаемых результатов для США. Посмотрим, сработает ли это", - сказал Мэтью Крениг, вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета.

Трамп, похоже, подтвердил этот подход своими комментариями для New York Post, когда сказал, что американские войска на местах не будут нужны, если Родригес "будет делать то, что мы хотим".