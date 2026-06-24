Рубио исключил возможность платного прохода через Ормузский пролив

Проход через Ормузский пролив будет бесплатным. Ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Он подчеркнул, что когда речь идет об открытии Ормузского пролива, подразумевается его полное открытие, ведь это международные водные пути.
Рубио также убежден, что ни одна страна на планете не поддержит введение платы за проход по Ормузу.
"Я думаю, все будут против этого. Я думаю, весь мир будет против любого механизма, предусматривающего взимание платы за использование международного водного коридора. Это просто, и наш президент (США Дональд Трамп, - ред.) уже сказал, что этого не произойдет", - заявил американский госсекретарь.
Напомним, в ночь на 18 июня Дональд Трамп подписал рамочное соглашение с Ираном. Ожидалось, что подписание документа состоится в пятницу, но стороны достигли договоренностей раньше.
Этот документ предусматривает прекращение огня сроком 60 дней, полное открытие Ормузского пролива для прохода гражданскими судами, а также старт переговоров по ядерной программе Ирана.
Уже на следующий день в СМИ сообщали, что Тегеран якобы ограничил проход судов через Ормуз, однако позже в иранском МИД опровергли эту информацию.
Отметим, CNN писало, что Вашингтон и Тегеран договорились о создании специальной "линии связи", которая позволит обеспечить безопасное движение судов по Ормузскому проливу.