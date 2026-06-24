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Рубіо виключив платний прохід Ормузькою протокою

23:00 24.06.2026 Ср
2 хв
Держсекретар США нагадав про жорстку заяву Трампа
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Марко Рубіо (Getty Images)

Прохід Ормузькою протокою буде безплатним. Жодна країна у світі не підтримає запровадження плати за нього.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Він наголосив, що коли йдеться про відкриття Ормузької протоки, мається на увазі її повне відкриття, адже це міжнародні водні шляхи.

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Рубіо також висловив переконання, що жодна країна на планеті не підтримає введення плати за прохід Ормузом.

"Я думаю, всі будуть проти цього. Я думаю, весь світ буде проти будь-якого механізму, який передбачає стягнення плати за використання міжнародного водного коридору. Це просто, і наш президент (США Дональд Трамп, - ред.) уже сказав, що цього не станеться", - заявив американський держсекретар.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Очікувалося, що підписання документа відбудеться в п'ятницю, але сторони досягли домовленостей раніше.

Цей документ передбачає припинення вогню строком на 60 днів, повне відкриття Ормузької протоки для проходу цивільними судами, а також старт переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Вже наступного дня у ЗМІ повідомляли, що Тегеран нібито обмежив прохід суден через Ормуз, проте пізніше в іранському МЗС спростували цю інформацію.

Зазначимо, CNN писало, що Вашингтон і Тегеран домовилися щодо створення спеціальної "лінії зв'язку", яка дозволить забезпечити безпечний рух суден Ормузькою протокою.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМарко РубіоОрмузька протока