Рубіо виключив платний прохід Ормузькою протокою

Прохід Ормузькою протокою буде безплатним. Жодна країна у світі не підтримає запровадження плати за нього.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Він наголосив, що коли йдеться про відкриття Ормузької протоки, мається на увазі її повне відкриття, адже це міжнародні водні шляхи.
Рубіо також висловив переконання, що жодна країна на планеті не підтримає введення плати за прохід Ормузом.
"Я думаю, всі будуть проти цього. Я думаю, весь світ буде проти будь-якого механізму, який передбачає стягнення плати за використання міжнародного водного коридору. Це просто, і наш президент (США Дональд Трамп, - ред.) уже сказав, що цього не станеться", - заявив американський держсекретар.
Нагадаємо, в ніч на 18 червня Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Очікувалося, що підписання документа відбудеться в п'ятницю, але сторони досягли домовленостей раніше.
Цей документ передбачає припинення вогню строком на 60 днів, повне відкриття Ормузької протоки для проходу цивільними судами, а також старт переговорів щодо ядерної програми Ірану.
Вже наступного дня у ЗМІ повідомляли, що Тегеран нібито обмежив прохід суден через Ормуз, проте пізніше в іранському МЗС спростували цю інформацію.
Зазначимо, CNN писало, що Вашингтон і Тегеран домовилися щодо створення спеціальної "лінії зв'язку", яка дозволить забезпечити безпечний рух суден Ормузькою протокою.