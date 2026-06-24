Рубіо виключив платний прохід Ормузькою протокою

Він наголосив, що коли йдеться про відкриття Ормузької протоки, мається на увазі її повне відкриття, адже це міжнародні водні шляхи.

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Рубіо також висловив переконання, що жодна країна на планеті не підтримає введення плати за прохід Ормузом.

"Я думаю, всі будуть проти цього. Я думаю, весь світ буде проти будь-якого механізму, який передбачає стягнення плати за використання міжнародного водного коридору. Це просто, і наш президент (США Дональд Трамп, - ред.) уже сказав, що цього не станеться", - заявив американський держсекретар.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Очікувалося, що підписання документа відбудеться в п'ятницю, але сторони досягли домовленостей раніше.

Цей документ передбачає припинення вогню строком на 60 днів, повне відкриття Ормузької протоки для проходу цивільними судами, а також старт переговорів щодо ядерної програми Ірану.