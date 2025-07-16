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Рубио об ударах Израиля по Дамаску: мы хотим, чтобы это остановилось

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обеспокоены ракетными ударами Израиля по Дамаску. В Вашингтоне хотят, чтобы такие атаки прекратились.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Anadolu Рабию Туран в соцсети X.

"Мы будем работать над этим вопросом прямо сейчас. Я только что поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень обеспокоены этим. И, надеюсь, позже сегодня у нас будут для вас обновления. Но мы очень обеспокоены. Мы хотим, чтобы это прекратилось", - рассказал Рубио во время общения с журналистами. 

Госсекретарь добавил, что еще этой ночью между сторонами конфликта действовало прекращение огня, но оно сорвалось. 

Удары Израиля

Напомним, в среду, 16 июля, Израиль ударил по Дамаску. Одной из целей стало здание Генштаба Сирии. По предварительной информации, оно было разрушено.

Премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль решил ударить по Дамаску из-за столкновений бедуинов с друзами (небольшой этнической и религиозной общиной) в сирийской провинции Сувейда.

Это произошло на фоне попыток США восстановить хорошие отношения с Сирией. В частности, только пару недель назад президент Дональд Трамп снял санкции с Сирии.

Также США сняли статус иностранной террористической организации с "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которую возглавляет временный президент Сирии Ахмеда аль-Шараа.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильВойна в СирииДамаскМарко РубиоРакетный удар