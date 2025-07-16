Рубио об ударах Израиля по Дамаску: мы хотим, чтобы это остановилось

"Мы будем работать над этим вопросом прямо сейчас. Я только что поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень обеспокоены этим. И, надеюсь, позже сегодня у нас будут для вас обновления. Но мы очень обеспокоены. Мы хотим, чтобы это прекратилось", - рассказал Рубио во время общения с журналистами.

Госсекретарь добавил, что еще этой ночью между сторонами конфликта действовало прекращение огня, но оно сорвалось.