Рубіо про удари Ізраїлю по Дамаску: ми хочемо, щоб це зупинилося

"Ми будемо працювати над цим питанням просто зараз. Я щойно поговорив телефоном із відповідними сторонами. Ми дуже стурбовані цим. І, сподіваюся, пізніше сьогодні у нас будуть для вас оновлення. Але ми дуже стурбовані. Ми хочемо, щоб це припинилося", - розповів Рубіо під час спілкування з журналістами.

Держсекретар додав, що ще цієї ночі між сторонами конфлікту діяло припинення вогню, але воно зірвалося.