Рубіо про удари Ізраїлю по Дамаску: ми хочемо, щоб це зупинилося

США стурбовані ракетними ударами Ізраїлю по Дамаску. У Вашингтоні хочуть, щоб такі атаки припинилися.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Anadolu Рабію Туран у соцмережі X.
"Ми будемо працювати над цим питанням просто зараз. Я щойно поговорив телефоном із відповідними сторонами. Ми дуже стурбовані цим. І, сподіваюся, пізніше сьогодні у нас будуть для вас оновлення. Але ми дуже стурбовані. Ми хочемо, щоб це припинилося", - розповів Рубіо під час спілкування з журналістами.
Держсекретар додав, що ще цієї ночі між сторонами конфлікту діяло припинення вогню, але воно зірвалося.
Нагадаємо, у середу, 16 липня, Ізраїль ударив по Дамаску. Однією з цілей стала будівля Генштабу Сирії. За попередньою інформацією, її було зруйновано.
Прем'єр Біньямін Нетаньяху розповів, що Ізраїль вирішив вдарити по Дамаску через зіткнення бедуїнів із друзами (невеликою етнічною та релігійною громадою) в сирійській провінції Сувейда.
Це сталося на тлі спроб США відновити добрі відносини з Сирією. Зокрема, лише кілька тижнів тому президент Дональд Трамп зняв санкції з Сирії.
Також США зняли статус іноземної терористичної організації з "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), яку очолює тимчасовий президент Сирії Ахмеда аль-Шараа.
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