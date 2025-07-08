США сняли ярлык террористов с группировки, которую возглавляет лидер Сирии

США больше не будут считать иностранной террористической группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которую возглавляет временный президент Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как рассказал глава Госдепа, документ о снятии статуса иностранной террористической организации был подписана 23 июня и вступает в силу сегодня, 8 июля.

Рубио отметил, что отмена статуса "следует за объявленным роспуском HTS и обязательством сирийского правительства бороться с терроризмом во всех его формах".

"Эта мера также основана на импульсе, данном указом от 30 июня "Об отмене санкций в отношении Сирии", и признает позитивные действия, предпринятые новым сирийским правительством под руководством президента Ахмеда аль-Шараа", - добавил он.

По словам госсекретаря, это важный шаг "в реализации видения президента Трампа о стабильной, единой и мирной Сирии".