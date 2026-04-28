RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Рубио рассказал, что будет дальше, если Иран не заключит сделку с США

10:41 28.04.2026 Вт
2 мин
Госсекретарь намекнул на новые жесткие шаги Вашингтона
aimg Ирина Глухова
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном усилении санкционного давления на Иран в случае отсутствия договоренностей.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших шагах в случае провала переговоров, Рубио отметил, что окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа.

"Это решение президента США Дональда Трампа. Уровень санкций против Ирана чрезвычайный, уровень давления на Иран чрезвычайный, и я думаю, что можно задействовать больше", - заявил он.

Переговоры США и Ирана

После первого раунда переговоров между США и Ираном, которые проходили при посредничестве Пакистана, сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении войны.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Тегеран пока не готов отказаться от своей ядерной программы.

Второй раунд переговоров был запланирован на выходные в Исламабаде, однако 25 апреля президент США Дональд Трамп отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан.

Он объяснил это тем, что американской делегации "нет смысла лететь 18 часов", поскольку США "имеют все карты" в переговорах с Ираном.

Несмотря на отсутствие официальной встречи, СМИ сообщают, что США и Иран продолжают неформальные контакты.

По их данным, стороны могут быть ближе к потенциальной сделки, чем кажется, хотя риск срыва процесса и возобновления конфликта сохраняется.

Ранее Axios сообщило, что Иран представил США новое предложение о прекращении войны.

Оно предусматривает восстановление Ормузского пролива (включая отмену блокады со стороны США), при этом ядерные переговоры Тегеран предлагает отложить на более поздний этап.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампМарко Рубио