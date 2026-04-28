Рубио рассказал, что будет дальше, если Иран не заключит сделку с США

Переговоры США и Ирана

После первого раунда переговоров между США и Ираном, которые проходили при посредничестве Пакистана, сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении войны.

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, Тегеран пока не готов отказаться от своей ядерной программы.

Второй раунд переговоров был запланирован на выходные в Исламабаде, однако 25 апреля президент США Дональд Трамп отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан.

Он объяснил это тем, что американской делегации "нет смысла лететь 18 часов", поскольку США "имеют все карты" в переговорах с Ираном.

Несмотря на отсутствие официальной встречи, СМИ сообщают, что США и Иран продолжают неформальные контакты.

По их данным, стороны могут быть ближе к потенциальной сделки, чем кажется, хотя риск срыва процесса и возобновления конфликта сохраняется.

Ранее Axios сообщило, что Иран представил США новое предложение о прекращении войны.

Оно предусматривает восстановление Ормузского пролива (включая отмену блокады со стороны США), при этом ядерные переговоры Тегеран предлагает отложить на более поздний этап.