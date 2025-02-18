Рубио рассказал о следующем шаге США в переговорах по завершению войны в Украине

Следующий шаг США в переговорах по завершению войны России против Украины будет состоять из трех компонентов. В частности, нужно собрать команду высокого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио во время брифинга .

"Следующий шаг многосложный. Первая часть - это работать в специальных командах, чтобы наша дипмиссия работала", - сказал Рубио.

По его словам, нужны серьезные дипмиссии, чтобы продолжать коммуникацию.

"Второй компонент - это команда высокого уровня, включающая экспертов по этим темам, они должны работать с экспертами с другой стороны и обсудить параметры, как должен выглядеть конец этой войны. И это будут консультации, также разговоры с Украиной, партнерами", - отметил госсекретарь США.

В то же время он подчеркнул, что российская сторона будет незаменимой в этом процессе.

"Третий компонент заключается в том, что вместе с этими двумя сторонами надо идентифицировать возможности по поводу того, можем ли мы довести этот конфликт до допустимого конца. И наши имеющиеся возможности - это наши партнеры, общие интересы и экономические факторы. Что будет лучше для мира и что сможет улучшить наши отношения с этими важными странами. И это будет в сочетании с другими компонентами", - добавил Рубио.

Госсекретарь отметил, что дипломатически надеется двигаться довольно быстро и второй компонент будет тяжелым.

"Это вопрос Украины, и важно, чтобы третий компонент вообще работал, что будет нашей возможностью работать по поводу других геополитических вопросов, а также уникальных исторических и экономических партнерств, - добавил он.