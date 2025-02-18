Рубіо розповів про наступний крок США у переговорах щодо завершення війни в Україні
Наступний крок США у переговорах щодо завершення війни Росії проти України складатиметься з трьох компонентів. Зокрема, потрібно зібрати команду високого рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо під час брифінгу.
"Наступний крок багатоскладовий. Перша частина - це працювати в спеціальних командах, щоб наша дипмісія працювала", - сказав Рубіо.
За його словами, потрібні серйозні дипмісії, щоб продовжувати комунікацію.
"Другий компонент - це команда високого рівня, що включає експертів з цих тем, вони мають працювати з експертами з іншої сторони та обговорити параметри, як має виглядати кінець цієї війни. І це будуть консультації, також розмови з Україною, партнерами", - зазначив держсекретар США.
Водночас він наголосив, що російська сторона буде незамінною у цьому процесі.
"Третій компонент полягає в тому, що разом з цими двома сторонами треба ідентифікувати можливості з приводу того, чи ми можемо довести цей конфлікт до допустимого кінця. І наші наявні можливості - це наші партнери, спільні інтереси та економічні фактори. Що буде краще для світу і що зможе покращити наші стосунки з цими важливими країнами. І це буде у поєднанні з іншими компонентами", - додав Рубіо.
Держсекретар зазначив, що дипломатично сподівається рухатися доволі швидко і другий компонент буде важким.
"Це питання України, і важливо, щоб третій компонент взагалі працював, що буде нашою можливістю працювати з приводу інших геополітичних питань, а також унікальних історичних та екомічних партнерств, - додав він.
Зустріч у Саудівській Аравії
Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками.
За словами представниці Держдепу США Теммі Брюс, під час зустрічі дві сторони домовилися призначити команди для роботи над "припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було прийнятним для всіх сторін".
При цьому ще вчора, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Україна не визнаватиме результати такої зустрічі, оскільки там питання завершення війни обговорювали без української сторони.
Також, як повідомляють американські ЗМІ, США та Росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.
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