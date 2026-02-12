США не отказываются от НАТО. В Пентагоне объяснили внешнюю политику Трампа

Однополярного мира, который наступил после холодной войны, больше не существует. НАТО должно вернуться к своему основополагающему предназначению.

Как передает РБК-Украина , об этом заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил на встрече министров обороны НАТО.

США не отказываются от НАТО

"Мир, сформировавший привычки, предположения и структуру сил НАТО в так называемый "однополярный момент" после холодной войны, больше не существует. Политика силы вернулась, и военная мощь вновь применяется в широких масштабах", - сказал Колби.

По его словам, в таких условиях США отдают приоритет следующим вопросам:

защите территории США и интересов в Западном полушарии;

укреплению сдерживания в Западной части Тихого океана.

готовности Америки вместе с союзниками к возможности того, что потенциальные противники будут действовать одновременно.

"Эти реалии заставляют нас ясно, трезво и реалистично думать о том, как мы защищаем себя - и как мы делаем это вместе устойчивым, разумным и долговечным образом. Времена изменились, и вполне благоразумно адаптироваться к этим изменениям. Это не отказ от НАТО", - подчеркнул замглавы Пентагона.

"НАТО 3.0"

Отдельно чиновник отметил, что после распада СССР Альянс трансформировался в "НАТО 2.0", когда фокус был на операциях "вне зоны ответственности" и либеральном миропорядке. По мнению Пентагона, этот подход больше не отвечает задачам.

Колби подчеркнул, что концепция "НАТО 3.0" должна быть более близкой к реализму времен холодной войны ("НАТО 1.0").

Что означает "НАТО 3.0":