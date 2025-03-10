Рубио надеется, что в Джидде будет решен вопрос о военной помощи Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине может быть решен во время переговоров в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я думаю, что понятие паузы в предоставлении помощи, в общем, - это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что ключевое значение для этого будет иметь то, что произойдет завтра", - сказал журналистам Рубио.
Он также прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине, отметив украинское предложение о перемирии в воздухе и на море.
"Я не говорю, что одного этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", - добавил госсекретарь США.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями.
В состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
В то же время в украинскую делегацию должны войти как минимум руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, но участия в переговорах он принимать не будет.
Подробнее о предстоящих переговорах в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.
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