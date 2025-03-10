У Трампа заявили, что Украина должна уступить РФ территории в рамках мирного соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда (с переговоров в Саудовской Аравии - ред.) - это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на тяжелые вещи, как и россияне должны пойти на тяжелые вещи, чтобы прекратить этот конфликт или хотя бы приостановить его в той или иной форме", - сказал Рубио.

Во время общения с журналистами Рубио отказался предложить план потенциальной сделки, но дал понять, что уступки обеих сторон будут играть центральную роль в дипломатии.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", - заявил госсекретарь.

Он добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой крайне важно определить, чем Россия готова уступить.

По его словам, во время встречи в Саудовской Аравии он и украинские чиновники, скорее всего, обсудят возобновление военной помощи Украине. В частности, позиция США по этому вопросу может измениться, если Штаты убедятся, что Украина серьезно настроена на мир.

"Я могу заверить вас в этом, мы не будем оказывать военную помощь россиянам", - сказал Рубио.

Переговоры в Саудовской Аравии

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями. Сегодня же туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, но участия в переговорах он не будет принимать.

Известно, что в составе делегации США будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Со стороны украинской делегации будут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.