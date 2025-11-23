Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины

После переговоров Рубио сказал прессе, что сегодняшние встречи были для него "самыми продуктивными" и "самыми результативными".

Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в мирный план "некоторые изменения", добавив, что еще многое предстоит сделать. При этом он анонсировал, что позже может быть предоставлена дополнительная информация.

"У нас есть хороший рабочий продукт, созданный на основе вкладка всех заинтересованных сторон, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов по пунктам. И я думаю, что мы добились хорошего прогресса", - заявил госсекретарь.

Он сообщил, что сейчас команды США и Украины разошлись по своим комнатам, поскольку американская команда "работает над некоторыми из предложенных нам предложений".

"Мы работаем над ними, внося некоторые изменения в надежде на дальнейшее сближение разногласий и приближение к тому, что устроит как Украину, так и, конечно же, Соединенные Штаты", - сказал Рубио.

Также госсекретарь подчеркнул, что любой план требует одобрения президента США Дональда Трампа и предложения России, но он "спокойно" к этому относится.