Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України

Після переговорів Рубіо сказав пресі, що сьогоднішні зустрічі були для нього "найпродуктивнішими" і "найрезультативнішими".

Він уточнив, що команда Вашингтона вносить у мирний план "деякі зміни", додавши, що ще багато чого належить зробити. При цьому він анонсував, що пізніше може бути надана додаткова інформація.

"У нас є хороший робочий продукт, створений на основі вкладки всіх зацікавлених сторін, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів по пунктах. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу", - заявив держсекретар.

Він повідомив, що зараз команди США та України розійшлися по своїх кімнатах, оскільки американська команда "працює над деякими із запропонованих нам пропозицій".

"Ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії на подальше зближення розбіжностей і наближення до того, що влаштує як Україну, так і, звичайно ж, Сполучені Штати", - сказав Рубіо.

Також держсекретар наголосив, що будь-який план потребує схвалення президента США Дональда Трампа і пропозиції Росії, але він "спокійно" до цього ставиться.