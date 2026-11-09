Рубио озвучил одну из главных тем на мирных переговорах по Украине

Во время общения с прессой госсекретарь подтвердил, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры Украины и России при посредничестве США. По его словам, на протяжении всех переговоров главной темой всегда являются гарантии безопасности.

"Вот в чем дело. На протяжении всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос - необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины... и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась в ходе каждой беседы, когда обсуждались переговоры", - сказал Рубио.

Он также пояснил, что по его мнению, президент США Дональд Трамп говоря о прогрессе имеет ввиду определенный прогресс в проработке того, как могла бы выглядеть архитектура безопасности после завершения войны.

Рубио подчеркнул, что перед переходом к этому этапу для начала нужно завершить войну, но такие обсуждения уже ведутся. Резюмируя он добавил, что на данный момент речь идет о первоначальных предложениях, но пока еще ничего не согласовано.

"Думаю, президенту доложили од этом в четверг или пятницу на прошлой неделе. Речь идет о некоторых первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано. Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив. Думаю, они уже направляются туда", - подытожил госсекретарь.