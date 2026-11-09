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Рубио озвучил одну из главных тем на мирных переговорах по Украине

01:04 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины является одной из ключевых тем в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны. Он выразил надежду, что на встрече в Абу-Даби будет прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.

Во время общения с прессой госсекретарь подтвердил, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры Украины и России при посредничестве США. По его словам, на протяжении всех переговоров главной темой всегда являются гарантии безопасности.

"Вот в чем дело. На протяжении всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос - необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины... и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась в ходе каждой беседы, когда обсуждались переговоры", - сказал Рубио.

Он также пояснил, что по его мнению, президент США Дональд Трамп говоря о прогрессе имеет ввиду определенный прогресс в проработке того, как могла бы выглядеть архитектура безопасности после завершения войны.

Рубио подчеркнул, что перед переходом к этому этапу для начала нужно завершить войну, но такие обсуждения уже ведутся. Резюмируя он добавил, что на данный момент речь идет о первоначальных предложениях, но пока еще ничего не согласовано.

"Думаю, президенту доложили од этом в четверг или пятницу на прошлой неделе. Речь идет о некоторых первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано. Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив. Думаю, они уже направляются туда", - подытожил госсекретарь.

Возобновление мирных переговоров

Напомним, недавно спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф анонсировал, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится первая с февраля трехсторонняя встреча Украины, США и России в рамках переговоров по завершению войны.

По словам Уиткоффа, стороны намерены обсудить послевоенные договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.

Собеседник РБК-Украина рассказал, что в состав украинской делегации войдут: глава СВР Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместить главы ОПУ Сергей Кислица и заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские представители тоже примут участие в этих переговорах. В частности, французкий представитель тоже будет, но кто именно, пока неизвестно.

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