Рубіо озвучив одну з головних тем на мирних переговорах щодо України

Під час спілкування з пресою держсекретар підтвердив, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори України та Росії за посередництва США. За його словами, упродовж усіх переговорів головною темою завжди є гарантії безпеки.

"Ось у чому справа. Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання - необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори", - сказав Рубі.

Він також пояснив, що на його думку, президент США Дональд Трамп, говорячи про прогрес, має на увазі певний прогрес у опрацюванні того, як могла б виглядати архітектура безпеки після завершення війни.

Рубіо підкреслив, що перед переходом до цього етапу спочатку потрібно завершити війну, але такі обговорення вже ведуться. Резюмуючи він додав, що наразі йдеться про початкові пропозиції, але поки що нічого не погоджено.

"Думаю, президенту доповіли про це в четвер або п’ятницю минулого тижня. Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди", - підсумував держсекретар.