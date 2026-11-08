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Европа присоединится к переговорам по миру в Украине в Абу-Даби, - глава МИД Франции

14:48 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Европа присоединится к переговорам по миру в Украине в Абу-Даби, - глава МИД Франции Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
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Европейские представители примут участие в переговорах по завершению войны в Украине, которые на следующей неделе состоятся в Абу-Даби. Франция уже подтвердила свое участие во встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, представители европейских стран будут присутствовать на предстоящих переговорах.

"Европейцы будут ⁠достойно представлены. Франция прибудет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях", - заявил он.

В то же время Барро отметил, что пока не может назвать имя человека, представляющего страну на переговорах.

"Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но Франция, несомненно, там будет", - добавил он.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Напомним, Украина и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров при посредничестве США. Встреча должна пройти 10-11 ноября в Абу-Даби.

По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, стороны планируют обсудить послевоенные договоры безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.

В украинскую переговорную группу вошел руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Москва также объявила состав своей переговорной группы. Ее снова возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский.

В этот раз в делегацию включили заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, высокопоставленного представителя Генштаба Юрия Жигарловского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и руководителя военной разведки Игоря Костюкова.

В Институте изучения войны обратили внимание, что среди участников есть представители, которые раньше продвигали требования Кремля или затягивали переговорный процесс. Аналитики считают это признаком того, что Москва может быть не заинтересована в конструктивном диалоге.

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