Рубио оценил возможность достичь мирного соглашения между Израилем и Ливаном

05:38 06.05.2026 Ср
В Госдепе США озвучили условие, которое важное для достижения сделки
Эдуард Ткач
Рубио оценил возможность достичь мирного соглашения между Израилем и Ливаном Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Израилем и Ливаном возможно. Однако процесс будет непростым и потребует усилий Ливана по борьбе с "Хезболлой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо и должно быть достигнуто. Проблема между Израилем и Ливаном не в Израиле или Ливане, а в "Хезболле"", - сказал он.

Рубио добавил, что США рассчитывают на то, что при их посредничестве правительства Ливана и Израиля смогут сесть за стол переговоров и добиться ключевой цели.

"Добиться того, чтобы ливанские вооруженные силы и ливанское правительство не просто проявляли готовность, но и обладали возможностью начать противостоять "Хезболле" и разоружить ее", - заявил госсекретарь США.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заявив, что вопрос о полном прекращении боевых действий будет обсуждаться на личной встрече двух лидеров стран в Вашингтоне.

Однако пока что переговоры между лидерами не состоялись. Но Рубио подчеркнул, что США "очень привержены этому процессу".

"Мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны продолжали переговоры, дабы удалось достичь прогресса в вопросе установления постоянного прекращения огня, которое не будет постоянно нарушаться "Хезболлой" и насилием со стороны этой организации", - резюмировал он.

Переговоры Израиля и Ливана

Напомним, 14 апреля в Вашингтоне прошла первая за 30 лет встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами.

Также мы писали, что пару недель назад посол Израиля в ООН Дэнни Дагона заявил, что продление перемирия с Ливаном "не является стопроцентным" и может быть нарушено.

Причиной он назвал сомнения, что Ливан способно обеспечить перемирие на юге страны, где действует "Хезболла".

