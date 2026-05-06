Рубіо оцінив можливість досягти мирної угоди між Ізраїлем і Ліваном

05:38 06.05.2026 Ср
2 хв
У Держдепі США озвучили умову, яка важлива для досягнення угоди
aimg Едуард Ткач
Рубіо оцінив можливість досягти мирної угоди між Ізраїлем і Ліваном Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирна угода між Ізраїлем і Ліваном можлива. Однак процес буде непростим і потребуватиме зусиль Лівану в боротьбі з "Хезболлою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я вважаю, що мирна угода між Ліваном та Ізраїлем цілком досяжна і має бути досягнута. Проблема між Ізраїлем і Ліваном не в Ізраїлі чи Лівані, а в "Хезболлі"", - сказав він.

Рубіо додав, що США розраховують на те, що за їхнього посередництва уряди Лівану та Ізраїлю зможуть сісти за стіл переговорів і домогтися ключової мети.

"Домогтися того, щоб ліванські збройні сили і ліванський уряд не просто виявляли готовність, а й мали можливість почати протистояти "Хезболлі" і роззброїти її", - заявив держсекретар США.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, заявивши, що питання про повне припинення бойових дій буде обговорюватися на особистій зустрічі двох лідерів країн у Вашингтоні.

Однак поки що переговори між лідерами не відбулися. Але Рубіо підкреслив, що США "дуже прихильні до цього процесу".

"Ми зробимо все можливе, щоб обидві сторони продовжували переговори, щоб вдалося досягти прогресу в питанні встановлення постійного припинення вогню, яке не буде постійно порушуватися "Хезболлою" і насильством з боку цієї організації", - резюмував він.

Переговори Ізраїлю та Лівану

Нагадаємо, 14 квітня у Вашингтоні відбулася перша за 30 років зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами.

Також ми писали, що кілька тижнів тому посол Ізраїлю в ООН Денні Дагона заявив, що продовження перемир'я з Ліваном "не є стовідсотковим" і може бути порушено.

Причиною він назвав сумніви, що Ліван здатен забезпечити перемир'я на півдні країни, де діє "Хезболла".

Сполучені Штати Америки Ізраїль Ліван Хезболла Марко Рубіо
