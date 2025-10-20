ua en ru
Рубио обсудил с Лавровым "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина

Вашингтон, Понедельник 20 октября 2025 20:45
Рубио обсудил с Лавровым "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они обсуждали войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготта.

"Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить дальнейшие шаги после телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным, состоявшегося 16 октября", - рассказал Пиготт.

По его словам, Рубио подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать, чтобы достичь прочного мира между Россией и Украиной "в соответствии с видением президента Трампа".

Звонок Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

После разговора Трамп сказал, что на следующей неделе состоятся переговоры советников высокого уровня, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, а место встречи пока не определено.

Американский лидер также сообщил, что планирует встретиться с Путиным в Будапеште для обсуждения возможности прекращения войны между Россией и Украиной.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что обсуждались вопросы торговли между Россией и США после окончания войны в Украине.

Уже сегодня, 20 октября, в западных СМИ появились слухи о том, что Рубио должен встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября. Официально эту информацию пока не подтверждали.

