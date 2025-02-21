Рубио пытался успокоить европейцев, обеспокоенных переговорами в Эр-Рияде, - NYT

Государственный секретарь США Марко Рубио неофициально пытался успокоить Европу после переговоров в Саудовской Аравии. Европейские страны обеспокоены прямыми контактами американцев с россиянами в Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным издания, после Саудовской Аравии Рубио провел телефонные разговоры с высокопоставленными чиновниками Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Во время этих разговоров Рубио пытался заверить европейские страны, что переговоры в Эр-Рияде не являются резким отходом от американской политики, сообщает NYT.

Кроме того, госсекретарь назвал эту встречу "первым шагом, проверкой того, серьезно ли Кремль настроен на заключение сделки".

"Администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любых двусторонних соглашений с Россией", - приводит NYT слова Рубио из телефонного разговора.

Госсекретарь США также заверил европейских чиновников, что администрация США не отменит американские санкции против России без заметных изменений в поведении Москвы. Однако Рубио не исключил ограниченное ослабление некоторых мер, если РФ начнет делать шаги, к которым стремится администрация Трампа.

Во время телефонных разговоров Рубио также объяснил, почему Украина и Европа не были включены в переговоры в Эр-Рияде. По его словам, США пошли на это, поскольку большая часть разговора была сосредоточена на двусторонних вопросах между Соединенными Штатами и Россией.

NYT добавляет, что послание Рубио европейским странам после встречи в Саудовской Аравии было более примирительным, чем публичные заявления некоторых представителей Трампа.

Встреча США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, 18 февраля, состоялась встреча между представителями Вашингтона и Кремля в Эр-Рияде по завершению войны в Украине. В состав американской делегации, возглавляемой госсекретарем Марко Рубио, вошли также советник по нацбезопасности Майкл Волц и спецпосланник Стив Уиткофф.