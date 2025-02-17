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Переговоры в Саудовской Аравии: стали известны составы делегаций от США и РФ

Саудовская Аравия, Понедельник 17 февраля 2025 14:32
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Переговоры в Саудовской Аравии: стали известны составы делегаций от США и РФ Фото: переговоры в Саудовской Аравии состоятся между США и РФ, но без Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Переговоры между США и Россией о достижении мира в Украине состоятся во вторник, 18 февраля. Стало известно, кто представит Вашингтон и Москву на встрече в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и американские СМИ.

Участие в мирных переговорах в Саудовской Аравии от России будут принимать глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. Их имена в составе российской делегации подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков", - сообщил Песков.

По словам Пескова, высокопоставленные чиновники 18 февраля проведут встречу с американскими чиновниками. Она будет посвящена прежде всего "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".

Кроме того, представители РФ и США планируют подготовку возможных переговоров по урегулированию войны в Украине и организацию встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Издание Reuters ранее также сообщало, что РФ отправит в Эр-Рияд главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Однако Песков не подтвердил его участие в делегации.

Со стороны США переговоры будут вести госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщили в Госдепе. Как сообщают СМИ, госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Эр-Рияд.

Саудовскую Аравию для встречи США и России на прошлой неделе предложил Дональд Трамп.

Как стало известно ранее, украинской стороны на этих переговорах в Саудовской Аравии не будет, по данным журналистов телеканала Fox, Украина не получала приглашения на переговоры между США и Россией.

В Офисе президента подтвердили, что Украина не планирует проводить переговоры с РФ в Саудовской Аравии, как заявлял Трамп.

Также стало известно, что Саудовская Аравия намерена не только предоставить площадку для переговоров США и России, но и выступить посредником.

Больше деталей - в материале РБК-Украина "Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина".

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Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина
Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина
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