Переговоры в Саудовской Аравии: стали известны составы делегаций от США и РФ

Переговоры между США и Россией о достижении мира в Украине состоятся во вторник, 18 февраля. Стало известно, кто представит Вашингтон и Москву на встрече в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и американские СМИ.

Участие в мирных переговорах в Саудовской Аравии от России будут принимать глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. Их имена в составе российской делегации подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков", - сообщил Песков.

По словам Пескова, высокопоставленные чиновники 18 февраля проведут встречу с американскими чиновниками. Она будет посвящена прежде всего "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".

Кроме того, представители РФ и США планируют подготовку возможных переговоров по урегулированию войны в Украине и организацию встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Издание Reuters ранее также сообщало, что РФ отправит в Эр-Рияд главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Однако Песков не подтвердил его участие в делегации.

Со стороны США переговоры будут вести госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщили в Госдепе. Как сообщают СМИ, госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Эр-Рияд.

Саудовскую Аравию для встречи США и России на прошлой неделе предложил Дональд Трамп.