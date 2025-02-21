Рубіо намагався заспокоїти європейців, стурбованих переговорами в Ер-Ріяді, - NYT

Державний секретар США Марко Рубіо неофіційно намагався заспокоїти Європу після переговорів у Саудівської Аравії. Європейські країни стурбовані прямими контактами американців з росіянами в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, після Саудівської Аравії Рубіо провів телефонні розмови з високопосадовцями Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Під час цих розмов Рубіо намагався запевнити європейські країни, що переговори в Ер-Ріяді не є різким відходом від американської політики, повідомляє NYT.

Окрім того, держсекретар назвав цю зустріч "першим кроком, перевіркою того, чи серйозно Кремль налаштований на укладення угоди".

"Адміністрація Трампа не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією", - наводить NYT слова Рубіо з телефонної розмови.

Держсекретар США також запевнив європейських посадовців, що адміністрація США не скасує американські санкції проти Росії без помітних змін у поведінці Москви. Однак Рубіо не виключив обмежене послаблення деяких заходів, якщо РФ почне робити кроки, яких прагне адміністрація Трампа.

Під час телефонних розмов Рубіо також пояснив, чому Україна та Європа не були включені до переговорів в Ер-Ріяді. За його словами, США пішли на це, оскільки більша частина розмови була зосереджена на двосторонніх питаннях між Сполученими Штатами й Росією.

NYT додає, що послання Рубіо європейським країнам після зустрічі в Саудівській Аравії було більш примирливим, ніж публічні заяви деяких представників Трампа.

Зустріч США та РФ в Саудівській Аравії

Нагадаємо, 18 лютого, відбулася зустріч між представниками Вашингтона та Кремля в Ер-Ріяді щодо завершення війни в Україні. До складу американської делегації, очолюваної держсекретарем Марко Рубіо, увійшли також радник із нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланець Стів Віткофф.