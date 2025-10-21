RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Рубио и Лавров продолжат проработку плана возможной встречи Трампа и Путина, - WSJ

Фото: госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжат контакты, чтобы разработать план встречи на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа в комментарии изданию отметил, что Россия подтвердила свою неготовность к сделке. Но, по его словам, во время разговора с Трампом на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин выразил готовность обсудить вопросы, которые могли бы помочь сблизить позиции Москвы и Вашингтона. 

Это, по словам источников WSJ, оставляет надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он состоится не так скоро, как предполагал президент США. 

Ожидается, что Рубио и Лавров примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце месяца. В Белом доме отметили, что их отдельная встреча пока не запланирована.

Встреча Рубио и Лаврова

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным анонсировал встречу американских чиновников с российскими. По его словам, США на переговорах представит госсекретарь Марко Рубио.

Вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор. В его ходе они обсуждали "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина.

При этом уже сегодня, 21 октября, западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме написали, что планирование встречи Трампа и Путина было приостановлено.

В то же время Axios писало, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор и в их встрече пока нет смысла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарко РубиоВстреча Трампа и ПутинаЛавровВойна в Украине