Рубіо і Лавров продовжать опрацювання плану можливої зустрічі Трампа і Путіна, - WSJ

Високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа в коментарі виданню зазначив, що Росія підтвердила свою неготовність угоди. Але, за його словами, під час розмови з Трампом минулого тижня російський диктатор Володимир Путін висловив готовність обговорити питання, які могли б допомогти зблизити позиції Москви і Вашингтона.

Це, за словами джерел WSJ, залишає надію на проведення нового саміту Трампа і Путіна в майбутньому, навіть якщо він відбудеться не так скоро, як припускав президент США.

Очікується, що Рубіо і Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці місяця. У Білому домі зазначили, що їхньої окремої зустрічі поки що не заплановано.