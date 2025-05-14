Рубио готовит масштабную реформу Совета нацбезопасности: что изменится в Белом доме

По данным издания, Рубио работает над существенными изменениями в Совете национальной безопасности. Согласно этому плану, Совет национальной безопасности сократится и перейдет от предоставления рекомендаций президенту к выполнению его приказов.

Ожидается, что государственный секретарь Марко Рубио, занимая новую дополнительную должность советника по национальной безопасности, значительно сократит размер Совета национальной безопасности и внесет кардинальные изменения в его работу.

По словам четырех человек, непосредственно знакомых с этими планами, сокращение штата Совета национальной безопасности частично будет направлено на то, чтобы более точно согласовать его работу с тем, как президент США Дональд Трамп принимает решения.

Вместо большого аппарата, который бы генерировал политические рекомендации для президента, идея заключается в создании версии, которая отдает предпочтение Трампу - больше "сверху вниз", где президент руководит советником по национальной безопасности, который затем руководит персоналом для выполнения этих приказов.

Заметим, что Совет национальной безопасности, который управляется Белым домом, является основным центром координации политического процесса между правительственными учреждениями, чтобы помочь президенту принимать решения по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Численность ее персонала, который может насчитывать несколько сотен, менялась при разных президентах.

Когда Трамп вступил в должность, в Совете национальной безопасности (RSC) работало 300 сотрудников, а в январе их количество сократили примерно до 150.

Ожидаемое сокращение может привести к сокращению штата до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято.

Как известно, Рубио не планирует увольнять ни одного сотрудника, но ожидается, что он переведет их в другие агентства.