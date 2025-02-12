Команда Маска сократила расходы Минобразования США на более чем 900 млн долларов

Усилия миллиардера Илона Маска по сокращению расходов США, привели к ряду сокращений в Министерстве образования на общую сумму более 900 млн долларов. Меры, очевидно, направленны на ограничение деятельности исследовательского подразделения министерства - Института педагогических наук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Команда Маска заявила 10 февраля, что Министерство образования "приостановило" 89 контрактов, а также 29 грантов, связанных с обучением по вопросам разнообразия и равенства.

Большинство сокращений контрактов коснулись Института педагогических наук, включая гранты на образовательные инновации и исследования, а также обзорные проекты, связанные с аналитическим центром What Works Clearinghouse, который проводит и курирует исследования лучших практик в образовании.

Издание отмечает, что менее чем через две недели после обнародования новых данных федерального тестирования, которые свидетельствуют об исторически низком уровне чтения, сокращение, вероятно, ударит по исследованиям проблем в американском образовании со времен пандемии Covid-19, таких как прогулы и поведение учащихся. Представитель Министерства образования не уточнил, какие именно программы или гранты было решено приостановить, сославшись на сообщение в социальных сетях с аккаунта, связанного с Маском.

Этот шаг вызвал тревогу среди исследователей и законодателей, которые считают информацию, собранную Департаментом эффективности правительства (DOGE), бесценным ресурсом для педагогов, работающих над совершенствованием методов обучения.

Сенатор Пэтти Мюррей, демократ от штата Вашингтон, осудила эти сокращения.

"Неизбранный миллиардер сейчас разрушает бульдозером научно-исследовательское подразделение Министерства образования, нанося удар по высококачественным исследованиям и базовым данным, которые необходимы для улучшения государственных школ", - заявила Мюррей.