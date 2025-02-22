Пентагон уволит более 5 тысяч работников в рамках инициативы Трампа

Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест. Это часть инициативы американского президента Дональда Трампа по уменьшению федеральной рабочей силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эти сокращения являются последним в скоротечной реформе под руководством технологического миллиардера Илона Маска, которая уволила более 20 000 работников и демонтировала программы по всему правительству США, от иностранной помощи до финансового надзора.

Высокопоставленный чиновник Дарин Сельник заявил, что Пентагон заморозит процесс найма на работу и в конечном итоге может сократить общее количество из 950 000 гражданских работников на 5-8%.

По данным издания, сокращения, которые должны состояться на следующей неделе, являются небольшой частью от 50 000 потерянных рабочих мест в министерстве обороны США.

Напомним, что Трамп и Маск, который сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства, пытаются сократить государственные расходы в администрации президента.

Заметим, что Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.

В частности, Департамент также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.

Кроме того, недавно Трамп уволил главу Национального архива Коллин Шоган, которая причастна к его уголовному делу.

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