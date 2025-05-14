Рубіо готує масштабну реформу Ради нацбезпеки: що зміниться в Білому домі

У Білому домі готуються до радикальної реформи Ради національної безпеки. Команду можуть суттєво скоротити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За даними видання, Рубіо працює над суттєвими змінами в Раді національної безпеки. Згідно з цим планом, Рада національної безпеки скоротиться і перейде від надання рекомендацій президенту до виконання його наказів.
Очікується, що державний секретар Марко Рубіо, обіймаючи нову додаткову посаду радника з національної безпеки, значно скоротить розмір Ради національної безпеки та внесе кардинальні зміни до її роботи.
За словами чотирьох осіб, безпосередньо обізнаних з цими планами, скорочення штату Ради національної безпеки частково буде спрямоване на те, щоб більш точно узгодити її роботу з тим, як президент США Дональд Трамп приймає рішення.
Замість великого апарату, який би генерував політичні рекомендації для президента, ідея полягає у створенні версії, яка віддає перевагу Трампу - більше "зверху вниз", де президент керує радником з національної безпеки, який потім керує персоналом для виконання цих наказів.
Зауважимо, що Рада національної безпеки, яка керується Білим домом, є основним центром координації політичного процесу між урядовими установами, щоб допомогти президенту приймати рішення з питань зовнішньої політики та національної безпеки. Чисельність її персоналу, який може налічувати кілька сотень, змінювалася за різних президентів.
Коли Трамп обійняв посаду, у Раді національної безпеки (RSC) працювало 300 співробітників, а в січні їх кількість скоротили приблизно до 150.
Очікуване скорочення може призвести до скорочення штату до 50-60 осіб, але остаточне рішення ще не прийнято.
Як відомо, Рубіо не планує звільняти жодного співробітника, але очікується, що він переведе їх до інших агентств.
Нагадаємо, що в лютому цього року Пентагон оголосив про скорочення 5400 робочих місць.
Це стало частиною ініціативи американського президента Дональда Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили.
Водночас на початку терміну Трампа, Департамент урядової ефективності під правлінням американського мільярдера Ілона Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги та критично важливого інструменту "м'якої сили" США для завоювання впливу за кордоном.
Водночас тоді Департамент скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
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