Рубильник в руках ФСБ: в России вводят беспрецедентный контроль над интернетом

ФСБ могут разрешить массовые отключения связи

По данным британской разведки, 27 января 2026 года Государственная Дума РФ одобрила поддержанные правительством поправки, которые позволят ФСБ отключать мобильный и стационарный интернет, телефонные услуги и другие средства коммуникации в ответ на "угрозы безопасности".

Законопроект обяжет телекоммуникационных операторов немедленно прекращать предоставление услуг после получения соответствующего приказа и освободит их от финансовой ответственности за возможные перебои.

Беспрецедентный контроль над информационным пространством

В британской разведке отмечают, что из-за широкого определения "коммуникационных услуг" новые поправки фактически предоставят ФСБ беспрецедентное влияние на всю сферу передачи данных - голос, текст, изображения и интернет-трафик.

Этот шаг соответствует общей тенденции усиления государственного контроля над информационным пространством в России, которая особенно усилилась после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Россия распространяет технологии цензуры за границу

В разведке также отметили, что Россия не только усиливает внутренний контроль, но и участвует в распространении технологий цензуры за границу.

"Расследования частных СМИ показывают, что Россия помогла Ирану создать одну из самых современных систем контроля за интернетом, которая базируется на глубокой инспекции пакетов и способна ограничивать работу приложений, блокировать VPN и отслеживать организаторов протестов в режиме реального времени", - говорится в обзоре.