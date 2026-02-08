Рубильник в руках ФСБ: в России вводят беспрецедентный контроль над интернетом

Россия планирует предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) широкие полномочия по контролю над коммуникационными сетями, включая возможность отключения интернета и телефонной связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор опубликованный в Х Минобороны Британии.
По данным британской разведки, 27 января 2026 года Государственная Дума РФ одобрила поддержанные правительством поправки, которые позволят ФСБ отключать мобильный и стационарный интернет, телефонные услуги и другие средства коммуникации в ответ на "угрозы безопасности".
Законопроект обяжет телекоммуникационных операторов немедленно прекращать предоставление услуг после получения соответствующего приказа и освободит их от финансовой ответственности за возможные перебои.
В британской разведке отмечают, что из-за широкого определения "коммуникационных услуг" новые поправки фактически предоставят ФСБ беспрецедентное влияние на всю сферу передачи данных - голос, текст, изображения и интернет-трафик.
Этот шаг соответствует общей тенденции усиления государственного контроля над информационным пространством в России, которая особенно усилилась после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
В разведке также отметили, что Россия не только усиливает внутренний контроль, но и участвует в распространении технологий цензуры за границу.
"Расследования частных СМИ показывают, что Россия помогла Ирану создать одну из самых современных систем контроля за интернетом, которая базируется на глубокой инспекции пакетов и способна ограничивать работу приложений, блокировать VPN и отслеживать организаторов протестов в режиме реального времени", - говорится в обзоре.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные администрации ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо этого пользователей заставляют устанавливать российский мессенджер Max.
Крупнейший оккупационный телеком-провайдер "Волна" заявил, что действует в соответствии с распоряжением "Роскомнадзора", которое, по их словам, распространяется на абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".
Кроме того, в РФ планируют ввести цифровой учет детей: родителей могут обязать уведомлять операторов связи в случае передачи SIM-карты ребенку. Соответствующую информацию будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей.
Интернет-платформы, в частности социальные сети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер телефона ребенку, и в случае подтверждения ограничивать доступ к отдельным категориям контента.