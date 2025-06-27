Руанда и Конго подписали мирное соглашение при посредничестве США
Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение. Таким образом, боевые действия между странами должны прекратиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На церемонии с участием госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне министры иностранных дел двух африканских стран подписали соглашение. Они обязались выполнить договоренность 2024 года, предусматривающую вывод руандийских войск из восточной части Конго в течение 90 дней.
Также, согласно сделке, две страны договорились в течение 90 дней запустить рамочную программу региональной экономической интеграции.
"Они воевали много лет, и с мачете - это одна из худших, одна из самых ужасных войн, которые когда-либо видел кто-либо", - написал президент США Дональд Трамп.
При этом, по словам американского лидера, в рамках этого соглашения США получают большую часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго.
Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение поворотным моментом. В то же время министр иностранных дел Конго Тереза Кайкивамба Вагнер заявила, что за соглашением должно последовать прекращение боевых действий.
Война Конго с Руандой
Война между Руандой и Демократической Республикой Конго - это длительный и сложный конфликт, корни которого уходят в 1990-е годы.
После геноцида в Руанде в 1994 году многие хутинские боевики, причастные к массовым убийствам, бежали в соседнее Конго. С тех пор Руанда неоднократно обвиняла Конго в укрывательстве этих группировок и вела военные операции на его территории, утверждая, что защищает свою безопасность.
В последние годы конфликт обострился из-за активности вооруженной группировки M23, которую Конго обвиняет в связях с Руандой.
В начале этого года группировка M23 при поддержке Руанды в ходе наступления захватила два крупнейших города восточного Конго и прибыльные горнодобывающие районы.
К слову, еще 21 июня президент США Дональд Трамп объявил, что положил конец кровопролитию между Конго и Руандой.
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