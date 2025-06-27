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Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США

Вашингтон, П'ятниця 27 червня 2025 22:56
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Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США Фото: Конго та Руанда уклали мирну угоду (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду. Таким чином, бойові дії між країнами мають припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На церемонії за участю держсекретаря США Марко Рубіо у Вашингтоні міністри закордонних справ двох африканських країн підписали угоду. Вони зобов'язалися виконати домовленість 2024 року, що передбачає виведення руандійських військ зі східної частини Конго протягом 90 днів.

Також, згідно з угодою, дві країни домовилися протягом 90 днів запустити рамкову програму регіональної економічної інтеграції.

"Вони воювали багато років, і з мачете - це одна з найгірших, одна з найжахливіших воєн, які коли-небудь бачив будь-хто", - написав президент США Дональд Трамп.

При цьому, за словами американського лідера, в рамках цієї угоди США отримують більшу частину прав на видобуток корисних копалин у Конго.

Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгірехе назвав угоду поворотним моментом. Водночас міністр закордонних справ Конго Тереза Кайківамба Вагнер заявила, що за угодою має послідувати припинення бойових дій.

Війна Конго з Руандою

Війна між Руандою і Демократичною Республікою Конго - це тривалий і складний конфлікт, коріння якого сягає 1990-х років.

Після геноциду в Руанді 1994 року багато хутінських бойовиків, причетних до масових убивств, утекли в сусіднє Конго. Відтоді Руанда неодноразово звинувачувала Конго в приховуванні цих угруповань і вела військові операції на його території, стверджуючи, що захищає свою безпеку.

Останніми роками конфлікт загострився через активність збройного угруповання M23, яке Конго звинувачує у зв'язках із Руандою.

На початку цього року угруповання M23 за підтримки Руанди під час наступу захопило два найбільших міста східного Конго і прибуткові гірничодобувні райони.

До речі, ще 21 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що поклав край кровопролиттю між Конго і Руандою.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Руанда Конго Марко Рубіо
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