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Разворот властей Грузии в сторону России "может быть планом", - Зурабишвили

Грузия, Среда 16 октября 2024 21:43
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Разворот властей Грузии в сторону России "может быть планом", - Зурабишвили Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пророссийские действия властей Грузии могут быть спланированы и связаны с российскими связями теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Politico.

По словам Зурабишвили, разворот партии власти "Грузинская мечта" в сторону России остается для нее непонятным.

"Я не сторонница теорий заговора, но это может быть планом. Возможно, связи (Бидзины Иванишвили - ред.) с Москвой все еще существуют и стали еще более тесными", - сказала президент.

Она отметила, что вся история ее страны указывает на Россию как главный риск.

"Риск войны растет, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. У меня нет логического, рационального объяснения этому (пророссийскому развороту власти - ред.)", - добавила Зурабишвили.

Влияние РФ на Грузию

Напомним, в июне парламент Грузии одобрил скандальный закон о прозрачности иностранного влияния, похожий на тот, что действует в России. Он обязывает грузинские организации, которые получают финансирование из-за границы, регистрироваться как "иностранные агенты".

Этим решением грузинские власти ухудшили отношения с Западом. В частности, был приостановлен процесс вступления Грузии в Европейский Союз, а США ввели санкции против нескольких грузинских чиновников.

Кроме этого, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+ Его можно сравнить с законами, действующими в России.

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