В Грузии подписали закон "об иноагентах": каких действий ожидать дальше от властей страны
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Согласно ему, Минюст и Минфин страны получили право без суда требовать информацию и проводить деятельность согласно системе "доносов", вводя по своему усмотрению штрафы в отношении организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" и "NewsGeorgia"
Согласно новому закону, в течение двух месяцев (до начала августа – ред.) соответствующие органы и должностные лица должны принять и опубликовать подзаконные акты.
В свою очередь, Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие меры по выполнению этого закона".
По предварительной информации, уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации как организаций, проводящих "интересы иностранной силы". В противном случае на них будут наложены штрафы.
Отмечается, что для выявления "проводящих интересы иностранной силы организаций" и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции страны в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник - получить необходимую информацию, в том числе персональные данные.
Что предшествовало
Напомним, накануне, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния".
В парламент Грузии такую инициативу продолжила пророссийская правящая партия "Грузинская мечта". Она предусматривает рычаги влияния на организации, финансирующиеся из-за границы.
После того, как парламент преодолел вето, закон был фактически принят.
Как стало известно недавно, ЕС уже готовит ответ после того, как парламент Грузии преодолел вето и окончательно принял закон "об иноагентах".
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