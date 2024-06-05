ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только иноагенты. В Грузии представили еще один законопроект по примеру российского

Среда 05 июня 2024 01:06
UA EN RU
Не только иноагенты. В Грузии представили еще один законопроект по примеру российского Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во вторник, 4 июня, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Законопроект запрещает однополые браки, гендерно-подтверждающую опеку и изменение гендерного признака в официальных документах, усыновление однополыми парами, публичное одобрение однополых отношений на собраниях и в учебных заведениях, а также освещение однополых отношений в СМИ.

О новой инициативе объявил спикер парламента и член "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили буквально через день после подписания закона об "иностранном влиянии".

Подражание России

Предложения "Грузинской мечты" по ограничению прав ЛГБТК+ сравнимы с законами, действующими в России. Российские власти за последнее десятилетие также запретили публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений", гендерно-подтверждающий уход и изменение гендера в официальных документах.

Последним шагом против общества является то, что Верховный суд России фактически запретил ЛГБТК+ активизм, назвав его "экстремистской организацией".

Указанный законопроект "Грузинской мечты" – уже вторая инициатива по примеру российской. Недавно в Грузии был принят закон об "иностранном влиянии". Это вызвало недели массовых протестов и широко критиковалось как угроза демократическим свободам, а также шансам Грузии присоединиться к Европейскому Союзу.

Президент Грузии наложила вето на закон, но парламент его преодолел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия ЛГБТ
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 5 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 5 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны