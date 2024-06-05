Не только иноагенты. В Грузии представили еще один законопроект по примеру российского
Во вторник, 4 июня, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Законопроект запрещает однополые браки, гендерно-подтверждающую опеку и изменение гендерного признака в официальных документах, усыновление однополыми парами, публичное одобрение однополых отношений на собраниях и в учебных заведениях, а также освещение однополых отношений в СМИ.
О новой инициативе объявил спикер парламента и член "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили буквально через день после подписания закона об "иностранном влиянии".
Подражание России
Предложения "Грузинской мечты" по ограничению прав ЛГБТК+ сравнимы с законами, действующими в России. Российские власти за последнее десятилетие также запретили публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений", гендерно-подтверждающий уход и изменение гендера в официальных документах.
Последним шагом против общества является то, что Верховный суд России фактически запретил ЛГБТК+ активизм, назвав его "экстремистской организацией".
Указанный законопроект "Грузинской мечты" – уже вторая инициатива по примеру российской. Недавно в Грузии был принят закон об "иностранном влиянии". Это вызвало недели массовых протестов и широко критиковалось как угроза демократическим свободам, а также шансам Грузии присоединиться к Европейскому Союзу.
Президент Грузии наложила вето на закон, но парламент его преодолел.
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