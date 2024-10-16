Розворот влади Грузії в бік Росії "може бути планом", - Зурабішвілі

Проросійські дії влади Грузії можуть бути спланованими та пов’язаними з російськими зв’язками тіньового олігарха країни Бідзіни Іванішвілі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю Politico .

За словами Зурабішвілі, розворот партії влади "Грузинська мрія" в бік Росії залишається для неї незрозумілим.

"Я не прихильниця теорій змови, але це може бути планом. Можливо, зв'язки (Бідзіни Іванішвілі - ред.) з Москвою все ще існують і стали ще тіснішими", - сказала президент.

Вона зазначила, що вся історія її країни вказує на Росію як головний ризик.

"Ризик війни зростає, коли Грузія ізольована від своїх партнерів, коли вона самотня, розділена і слабка. У мене немає логічного, раціонального пояснення цьому (проросійському розвороту влади - ред.)", - додала Зурабішвілі.