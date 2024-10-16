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Розворот влади Грузії в бік Росії "може бути планом", - Зурабішвілі

Грузія, Середа 16 жовтня 2024 21:43
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Розворот влади Грузії в бік Росії "може бути планом", - Зурабішвілі Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Проросійські дії влади Грузії можуть бути спланованими та пов’язаними з російськими зв’язками тіньового олігарха країни Бідзіни Іванішвілі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю Politico.

За словами Зурабішвілі, розворот партії влади "Грузинська мрія" в бік Росії залишається для неї незрозумілим.

"Я не прихильниця теорій змови, але це може бути планом. Можливо, зв'язки (Бідзіни Іванішвілі - ред.) з Москвою все ще існують і стали ще тіснішими", - сказала президент.

Вона зазначила, що вся історія її країни вказує на Росію як головний ризик.

"Ризик війни зростає, коли Грузія ізольована від своїх партнерів, коли вона самотня, розділена і слабка. У мене немає логічного, раціонального пояснення цьому (проросійському розвороту влади - ред.)", - додала Зурабішвілі.

Вплив РФ на Грузію

Нагадаємо, у червні парламент Грузії схвалив скандальний закон про прозорість іноземного впливу, схожий на той, що діє в Росії. Він зобов'язує грузинські організації, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти".

Цим рішенням грузинська влада погіршила відносини із Заходом. Зокрема, було призупинено процес вступу Грузії до Європейського Союзу, а США запровадили санкції проти кількох грузинських посадовців.

Крім цього, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" представила проєкт закону, що обмежує права ЛГБТК+. Його можна порівняти з законами, які діють у Росії.

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